Denizli'de Otobüs ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 14 Yaralı
Denizli'nin Çal ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu otobüs sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada toplamda 14 kişi yaralandı, yaralıların durumu stabil.
Denizli'nin Çal ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralananlardan otobüs sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
A.A. idaresindeki 26 AJS 579 plakalı yolcu otobüsü ile O.Y'nin kullandığı 20 ANS 636 plakalı minibüsün dün Denizli-Çivril kara yolunda çarpışması sonucu yaralanan otobüs sürücüsü A.A, kaldırıldığı Çal Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Kazada yaralanan kişi sayısının ise 14 olduğu belirlendi.
Kentteki hastanelerde tedavileri yapılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel