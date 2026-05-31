Haberler

Denizli'de bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsündeki 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kazada 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu otobüs İzmir-Antalya seferini yapıyordu.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

S.Ç. idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ile 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? En yakın kurmayı yanıtladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 'Göz yummayacağız' çıkışına rest

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Göz yummayacağız" çıkışına rest
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok'a koyan anne tutuklandı

Öz kızının müstehcen videolarını paylaşan anne için karar verildi
Gelecek Partili Üstün: CHP, 26 Temmuz'a kadar kongre yapmazsa bu tarihten sonra yapılacak seçimlere giremeyecektir

CHP'yi bekleyen en büyük tehlikeyi Gelecek Partili isim açıkladı
Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti

Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti
Havalimanlarında ücretsiz içme suyu hizmeti yaygınlaştırılıyor

Yolculara müjde! O hizmet tamamen ücretsiz oluyor
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Ankara'dan kahreden haber: Bakan Çiftçi, Astsubay Yusuf Ergün'ün şehit olduğunu açıkladı

Sürücülerin canını kurtarmak isterken canından oldu!