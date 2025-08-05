Denizli'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının nedenini araştırmak üzere çalışmalar sürerken, bölgeye uçak, helikopter ve çeşitli müdahale araçları sevk edildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Karaismailler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye uçak, helikopter, 13 arazöz, 6 ilk müdahale aracı ve 64 personel sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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