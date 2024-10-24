Denizli'de Orman Yangınına Havadan Müdahale
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Başkarcı Mahallesi'nde bulunan Başkarcı Dağı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait hava araçlarıyla müdahale ediliyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor.
Başkarcı Mahallesi'ndeki Başkarcı Dağı'nda zirvede bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter ve 2 uçakla müdahaleye başlandı.