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Denizli'de Orman Yangınına Havadan Müdahale

Denizli'de Orman Yangınına Havadan Müdahale
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Başkarcı Mahallesi'nde bulunan Başkarcı Dağı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait hava araçlarıyla müdahale ediliyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor.

Başkarcı Mahallesi'ndeki Başkarcı Dağı'nda zirvede bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter ve 2 uçakla müdahaleye başlandı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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