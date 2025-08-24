Denizli'de Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

1) DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkisindeki orman dışı alanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 2 iş makinesi ile 307 personel sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cankurtaran mevkiinde orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor" denildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin havadan müdahalesi sona erdi. Karadan ise ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Denizli Valiliği de yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "23 Ağustos 2025 günü, İlimiz Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkiinde orman yangını meydana gelmiştir. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı 3 Uçak, 11 Helikopter, 50 kara aracı, 2 İş Makinesi ve 307 Personel tarafından müdahale edilmektedir. Yangının meydana geldiği alan yerleşim yerlerine uzak olmakla birlikte, söndürme çalışmaları tüm ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla aralıksız olarak sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir. Yangın gece kontrol altına alınmaz ise sabah saatlerinde havadan uçak ve helikopterlerle müdahale yeniden başlayacak. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı da alevlere müdahale için TOMA araçlarını bölgeye gönderdi. Bölgede mahallelerde oturan vatandaşlar da traktörlerine bağladıkları tankerlerle yangınla mücadele eden arazözlere su takviyesi yapıyor. Ayrıca motosikletli kuryeler ve sivil toplum kuruluşları da araçlarıyla bölgeye giderek alevlerle mücadele eden kişilere su ve gıda dağıtımı yapmaya çalışıyor." dedi.