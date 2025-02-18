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Denizli'de Öğrenci Servisinin Devrilmesi: 2 Ölü, 26 Yaralı

Denizli'de Öğrenci Servisinin Devrilmesi: 2 Ölü, 26 Yaralı
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Denizli'nin Buldan ilçesinde bir öğrenci servisi devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 BYZ 354 plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Samet Kıyak - Güncel
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