Denizli'de Motosiklet Sürücüsü Tek Teker Üzerinde İlerledi
Pamukkale ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, trafikte tek teker üzerinde giderken görüntülendi. Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan bu anlar araç kamerasıyla kaydedildi. Trafik ekipleri, sürücünün tespitine yönelik çalışmalar başlattı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin önünü havaya kaldırarak ilerleyen sürücü, araç kamerasıyla kaydedildi.
Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda bir sürücü motosikletin önünü havaya kaldırarak Süleyman Demirel Bulvarı'na kadar tek teker üzerinde ilerledi.
Trafikte makas atarak da ilerleyen motosiklet sürücüsünün hem kendini hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, araç kamerasınca görüntülendi.
Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü, daha sonra gözden kayboldu.
Trafik ekiplerinin motosiklet sürücüsünün tespiti için çalışma başlattığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel