Denizli'de Motosiklet Sürücüsü Tek Teker Üzerinde İlerledi

Denizli'de Motosiklet Sürücüsü Tek Teker Üzerinde İlerledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pamukkale ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, trafikte tek teker üzerinde giderken görüntülendi. Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan bu anlar araç kamerasıyla kaydedildi. Trafik ekipleri, sürücünün tespitine yönelik çalışmalar başlattı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin önünü havaya kaldırarak ilerleyen sürücü, araç kamerasıyla kaydedildi.

Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda bir sürücü motosikletin önünü havaya kaldırarak Süleyman Demirel Bulvarı'na kadar tek teker üzerinde ilerledi.

Trafikte makas atarak da ilerleyen motosiklet sürücüsünün hem kendini hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, araç kamerasınca görüntülendi.

Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü, daha sonra gözden kayboldu.

Trafik ekiplerinin motosiklet sürücüsünün tespiti için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti

Ali Koç, uçağa atlayıp Mourinho'nun yanına gitti
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.