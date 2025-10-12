Haberler

Denizli'de Motosiklet Kazasında 15 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçirdiği motosiklet kazası sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki Turhan Çelen, hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 10 Ekim'de Dodurga Mahallesinde meydana geldi. Turhan Çelen, plakası öğrenilemeyen motosikletle Okul Caddesi'nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çelen, ilk müdahalenin ardından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Turhan Çelen, hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çelen'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
