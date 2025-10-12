Denizli'de Motosiklet Kazasında 15 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde kullandığı motosikletle kaza yaparak ağır yaralanan Turhan Çelen (15), tedavi gördüğü hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 10 Ekim'de Dodurga Mahallesinde meydana geldi. Turhan Çelen, plakası öğrenilemeyen motosikletle Okul Caddesi'nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çelen, ilk müdahalenin ardından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Turhan Çelen, hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çelen'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.