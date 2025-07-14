Denizli'de Motosiklet Hırsızlığına 2 Gözaltı

Denizli'de Motosiklet Hırsızlığına 2 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çal ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla S.P. ve B.Y. adlı iki şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak operasyon düzenledi ve motosiklet parçalarını sahiplerine teslim etti.

Denizli'nin Çal ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Haziran'da E.G.Z'ye ait evden motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.P. ve B.Y. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Öte yandan zanlıların motosikleti parçalara ayırdıkları tespit edildi.

Ekiplerce bulunan motosiklet parçaları sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Napoli'de Victor Osimhen için yeni gelişme

Galatasaraylılara müjde! Napoli'den Osimhen için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye son 52 yılın en kurak dönemini yaşıyor! Büyükşehirler için vahim uyarı

2025 iyi gitmiyor! Son 52 yılın vahim sonucu kayıtlara geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.