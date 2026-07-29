Denizli'de midibüsün çarptığı yaya öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, servis midibüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, servis midibüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.
A.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen midibüs, Pınarkent Mahallesi yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Ak'a (42) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA