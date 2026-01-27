Haberler

Denizli'de devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

Denizli'de devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen midibüste 1 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sağlık çalışanı Kadriye Koçan için hastanede tören düzenlendi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen midibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Çeşitli kurumlardaki memurları taşıyan Abdullah Rüzgar (62) idaresindeki 20 RF 777 plakalı midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde klinik destek elemanı olarak çalışan Kadriye Koçan (22) hayatını kaybetti.

Koçan'ın mesleğe 2022 yılında başladığı, geçen temmuz ayında evlendiği öğrenildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 21 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 6 yaralıyı ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı.

Valilikten açıklama

Denizli Valiliğinin internet sitesinde kazaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz Buldan ilçesi Yenicekent Kavşağı yakınlarında sabah saatlerinde, şiddetli yağışın etkisiyle elim bir trafik kazası meydana gelmiştir.

Kazada bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 22 vatandaşımız yaralanmıştır. Kazada vefat eden Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kazada yaralanan 22 vatandaşımıza acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

Çalıştığı hastanede tören düzenlendi

Kadriye Koçan için çalıştığı hastanenin acil servisi önünde tören düzenlendi.

Koçan'ın eşi Furkan Koçan (25) ve aile yakınlarının üzüntülü olduğu görüldü.

Burada konuşan hastane başhekimi Nurettin Şahin, güne acı bir haber alarak başladıklarını belirterek, Koçan'ın çalışma azmi ve güler yüzlülüğüyle hatırlanacağını ifade etti.

Törenin ardından Koçan'ın cenazesi 15 Mayıs Mahallesi'ndeki evine götürüldü, burada helallik alındı.

Koçan için Bağbaşı Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Koçan'ın annesi Gülsüm, babası Mesut Öztürk, eşi Furkan Koçan, iş arkadaşları ve yakınları katıldı.

Koçan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Aralarında Buldan Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdür Yardımcısı Özgül Gül'ün de bulunduğu yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı
Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo

Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı

Türkiye'nin gözü bu davada! CHP'li başkanlar aylık gelirini açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı
Komşu ülkeyi tedirgin eden patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi

Komşuyu tedirgin eden ses! Halk paniğe kapıldı, jet açıklama geldi
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor