Haberler

Denizli'de devrilen midibüste 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Buldan ilçesinde devrilen midibüste bir sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Kazaya şiddetli yağışın etkisi neden oldu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen midibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Çeşitli kurumlardaki memurları taşıyan Abdullah Rüzgar (62) idaresindeki 20 RF 777 plakalı midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde klinik destek elemanı olarak çalışan Kadriye Koçan (22) hayatını kaybetti. Koçan'ın mesleğe 2022 yılında başladığı, geçen Temmuz ayında evlendiği öğrenildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 21 kişi de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 6 yaralıyı ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı.

Valilikten açıklama

Denizli Valiliğinin internet sitesinde kazaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz Buldan ilçesi Yenicekent Kavşağı yakınlarında sabah saatlerinde, şiddetli yağışın etkisiyle elim bir trafik kazası meydana gelmiştir.

Kazada bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 22 vatandaşımız yaralanmıştır. Kazada vefat eden Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kazada yaralanan 22 vatandaşımıza acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif
MHP'li Yıldız'ın 'Canlı yayın' çıkışına Özgür Özel'den jet yanıt

MHP'li Yıldız'ın "Canlı yayın" çıkışına Özgür Özel'den jet yanıt
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Kritik eşik aşıldı! WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış