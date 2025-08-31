Denizli'de Mermer Fabrikasında İşçi Ölümü: Fabrika Sahibi Gözaltına Alındı

Denizli'de Mermer Fabrikasında İşçi Ölümü: Fabrika Sahibi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de çalıştığı mermer fabrikasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Suriyeli işçi Yasin Bedevi Muaffiş'in ölümünün ardından, fabrika sahibi Gökhan Fidan gözaltına alındı. Fidan, şüpheli bir şekilde Muaffiş'in cesedini yol kenarına bıraktığını itiraf etti.

DENİZLİ'de çalıştığı mermer fabrikasında akıma kapılan Suriye uyruklu Yasin Bedevi Muaffiş (27), yaşamını yitirdi. Fabrikanın sahibi Gökhan Fidan, Muaffiş'in cansız bedenini fabrikadan uzağa taşıyıp, 112'yi arayarak "Yol kenarında buldum" dedi. Şüpheli olarak gözaltına alınan Fidan, suçunu itiraf edince tutuklandı.

Olay, önceki gün Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Mermer fabrikasında işçi olarak çalışan Suriye uyruklu Yasin Bedevi Muaffiş, elektik akımına kapılıp hayatını kaybetti. Fabrika sahibi Gökhan Fidan, diğer işçilere Muaffiş'i hastaneye götüreceğini söyleyip, otomobiline koydurdu. Fabrikadan ayrılan Fidan, daha sonra yol kenarında durup, Muaffiş'in cesedini bırakarak, 112'yi arayıp, 'Yol kenarında baygın bir kişi var' ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Yasin Bedevi Muaffiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında fabrika sahibi Gökhan Fidan jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Muaffiş'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Gökhan Fidan'ın ilk ifadesinde, işçinin elektrik akımına kapıldığını duyunca onu hastaneye götürmek için fabrikadan ayrıldığını belirtip, "Daha sonra öldüğünü düşünerek tekrar fabrikanın yakınına gelip, cesedini yere bırakıp sağlık ekiplerine haber verdim. Korktuğum için böyle yaptım. Öldüğünü bilsem fabrikadan hiç ayrılmazdık" dedi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fidan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Endonezya yangın yeri! Devlet Başkanı tarihi zirveye katılmaktan vazgeçti

Vekillerin evleri yağmalandı, Devlet Başkanı ülkeyi bırakıp gidemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Şanghay Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı

Kritik zirvede aile fotoğrafı! Erdoğan 2 liderle tokalaştı
Anıtkabir'de gergin anlar! Görevliler devreye girip dışarı çıkarttı

Anıtkabir'de gergin anlar! O sözü duyunca yuhalayıp tepki gösterdiler
30 Ağustos konseri boş kalan Çerçioğlu, bugün 2 yıldızı birden sahneye çıkarıyor

Konserde koltuklar boş kalınca Çerçioğlu 2 yıldız isme tutundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Haftalar süren hasret bitti! Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.