Denizli'de Mantar Toplamak İçin Giden Yaşlı Adam Aranıyor
Pamukkale ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden 70 yaşındaki Mevlüt Karademir'den haber alınamıyor. Aile, durumu polise bildirince AFAD koordinesinde arama çalışmaları başlatıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mantar toplamak için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.
Alınan bilgiye göre, 29 Nisan'da Zeytinköy Mahallesi'nde mantar toplamak için ormanlık alana giden Mevlüt Karademir'in (70) eve dönmemesi üzerine yakınları polise başvurdu.
İhbar üzerine AFAD koordinesinde arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalara çeşitli arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.???????
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel