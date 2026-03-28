Denizli'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Denizli'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
Denizli'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok evin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Rüzgar nedeniyle motorlu kurye faaliyetleri durduruldu, bazı bölgeler ise geçici süreyle kapatıldı.

Denizli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, bulvar ve caddelerdeki bazı ağaçlar devrildi.

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren zaman zaman şiddetini artıran kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar sebebiyle bulvar ve caddelerdeki bazı ağaçlar yola ve araçların üstüne devrildi.

Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Belediye ekipleri, devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Adalet Mahallesi'ndeki sitede üzerlerine çatı parçaları düşen bazı araçlar ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki apartmanın cam balkonu ve çatısında hasar oluştu.

Pamukkale Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun bahçesinde bulunan uçağın üzerine de ağaç devrildi.

Öte yandan kuvvetli rüzgar nedeniyle Bağbaşı Yaylası'na ulaşımı sağlayan teleferik hattı ile Denizli Kayak Merkezi de geçici süreyle kapatıldı.

Motorlu kurye faaliyetleri durduruldu

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda kent genelinde etkisi sürecek yoğun fırtına nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda çalışanların can ve mal emniyeti ile yol ve trafik güvenliğinin korunması amacıyla saat 20.00'ye kadar il merkezinde motorlu kurye faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

İzzet Ulvi Yönter'in sürpriz istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız

İran'dan savaş tarihinde görülmemiş hamle! ABD'yi resmen davet ettiler
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...

Canlı yayında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında

Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu
Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış

Olacakları resmen 9 ay önce anlatmış
Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü

Beklenen oldu!

Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
APP plaka için süre uzatılıyor! İşte yeni tarih

Sürücüleri isyan ettiren uygulamada süre uzatılıyor! İşte yeni tarih
Daha 17 yaşında: 'Baba' yalanı Suriyeli genci kurtaramadı

Daha 17 yaşında: "Baba" yalanı Suriyeli genci kurtaramadı