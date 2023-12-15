Üye Girişi
Haberler

Denizli'de krom madeninde göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde meydana gelen göçükte bir mühendis ile 2 işçi enkaz altında kaldı. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir mühendis ve bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı, göçük altındaki işçinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde meydana gelen göçükte bir mühendis ile 2 işçi enkaz altında kaldı. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir mühendis ve bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı, göçük altındaki işçinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay, saat 23.00 sıralarında Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkisinde faaliyet gösteren bir krom madeninde meydana geldi. Krom madeninde yürütülen çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu. İlk belirlemelere göre maden Mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Rıfat Salman ve Mustafa Karahan göçük altında kaldı. Diğer işçiler kendi imkanları arkadaşlarını kurtarmak için çalışma başlatılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itafiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sürdürdüğü arama kurtarma çalışması sırasında mühendis Özer ile işçilerden Salman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler hastane morguna götürülürken, halen göçük altında bulunan Mustafa Karahan için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Karahan İş Kazası Acil Durum Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CUMA MESAJLARI 2023: En iyi, kısa, anlamlı cuma mesajları! İnstagram, Facebook cuma mesajları! Ayetli, resimli cuma mesajları! CUMA MESAJLARI 2023| Güzel, anlamlı ve yazılı Cuma mesajları resimli ,dualı! Hayırlı cumalar ve cuma akşamı sözleri! FACEBOOK CUMA MESAJLARI: En güzel, kısa, resimli Cuma mesajları! Facebook'ta paylaşılabilecek Cuma mesajları 2023! CUMA MESAJLARI 2023| En güzel Cuma mesajları resimli, dualı, duygusal! Yeni günaydın ve cuma akşamı sözleri! FACEBOOK CUMA MESAJLARI: En güzel, kısa, resimli Cuma mesajları! Facebook'ta paylaşılabilecek Cuma mesajları 2023! Anlamlı ve güzel Cuma mesajları! öz, kısa, dualı ve ayetli Cuma sözleri nelerdir? Cuma mesajları 2023: Cuma mesajları yeni! Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları En güzel Cuma sözleri nelerdir? En güzel cuma mesajları nelerdir? 15 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 15 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 15 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 15 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (15 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title