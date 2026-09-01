Denizli'de Baba ve Oğul Yan Yana Defnedildi
Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden genç ile oğlunun ölüm haberini aldığı hastanede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren babasının cenazeleri yan yana toprağa verildi.
Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden genç ile oğlunun ölüm haberini aldığı hastanede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren babasının cenazeleri yan yana toprağa verildi.
Asım Ayyıldız (29) ve babası İsmail Ayyıldız'ın (55) cenazeleri, yakınları tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Merkezefendi ilçesindeki Gümüşler Mezarlığı'na getirildi.
Burada öğle vakti cenaze namazı kılındı. Baba ile oğlunun cenazeleri yan yana toprağa verildi.
Asım Ayyıldız'ın bekar olduğu, babasıyla kahvehane işlettiği öğrenildi. Baba İsmail Ayyıldız'ın eşini 12 yıl önce kaybettiği, Asım'ın yanı sıra 2 kız çocuğunun olduğu belirtildi.
Merkezefendi ilçesinde 30 Ağustos gecesi Asım Ayyıldız'ın kullandığı 20 BP 810 plakalı otomobil ağaca çarpmış, ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ayyıldız, hayatını kaybetmişti.
Kazayı öğrenmesinin ardından hastaneye giden baba İsmail Ayyıldız da oğlunun ölüm haberini alınca kalp krizi geçirmiş ve yaşamını yitirmişti.