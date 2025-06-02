Denizli'de Kayıp Ümit Kuloğlu'nun Cansız Bedeni Bulundu

Denizli'de Kayıp Ümit Kuloğlu'nun Cansız Bedeni Bulundu
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 3 gün önce kaybolan 56 yaşındaki Ümit Kuloğlu'nun cesedi, Akçay Deresi yakınlarında bulundu. Kuloğlu, AFAD ve polis ekiplerinin arama çalışmaları sonucu ölü olarak bulunarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 3 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, 3 gün önce evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 56 yaşındaki Ümit Kuloğlu'ndan haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.

Barutçular Mahallesi'ndeki Akçay Deresi yakınlarında olabileceği değerlendirilen Kuloğlu'nun bulunması için bölgeye sevk edilen AFAD ve polis ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekiplerin sarp arazide yaptığı aramada Kuloğlu, dere yatağına yakın bir yerde ölü bulundu.

Kuloğlu'nun cesedi AFAD ekiplerince yapılan çalışmayla sarp araziden çıkarılarak, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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