Denizli'de Kayıp Mantar Toplayıcısı İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mantar toplamak için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, 29 Nisan'da Zeytinköy Mahallesi'nde mantar toplamak için ormanlık alana giden Mevlüt Karademir'in (70) eve dönmemesi üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD koordinesinde arama çalışmalarına AKUT, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Denizli arama kurtarma ekibi, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ve DAK üyeleri de destek veriyor.

Ekipler, bugün Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi İsrafil Deresi mevkisinde iz arama köpeği ve drone yardımıyla arama yapmasına rağmen bir bulguya ulaşamadı.

Sahada çalışmalara katılan AKUT İl Sorumlusu Cengizhan Öztürk, AA muhabirine kayıp başvurusu üzerine ekiplerin hazırlıklarını tamamlayarak hızlı bir şekilde bölgeye intikal ettiğini söyledi.

AFAD koordinasyonunda yapılan saha taramalarında şuana kadar bir ize rastlamadıklarını belirten Öztürk, Karademir'e ulaşana kadar faaliyetlerinin devam edeceğini kaydetti.