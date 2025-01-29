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3 gündür kayıp olarak aranan kadının cesedi komşusunun bahçesinde çuval içinde bulundu

3 gündür kayıp olarak aranan kadının cesedi komşusunun bahçesinde çuval içinde bulundu
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Denizli'nin Çivril ilçesinde 3 gündür kayıp olan Serpil Girgin'in cesedi, komşusunun bahçesinde çuval içinde bulundu. Komşu gözaltına alındı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kadının, komşusunun bahçesinde çuval içinde cesedi bulundu.
Çarşı Mahallesi'ndeki evinden pazar günü komşusuna gitmek için ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Serpil Girgin'i (54) arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

KOMŞUSU GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, Girgin'in karşı komşusunun bahçesinde bir çuval fark etti. İncelenen çuvalda kadının cesedi bulundu. Evin sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı. Girgin'in cesedi, otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Umahan ÖZ - Güncel
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