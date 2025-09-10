Haberler

Denizli'de Kayıp Gençten Acı Haber: Cansız Bedeni Bulundu

Denizli'de Kayıp Gençten Acı Haber: Cansız Bedeni Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaybolan 25 yaşındaki Hasan Yiğit'in cansız bedeni, Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü'nde bulundu. Yiğit'in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 3 gündür kayıp olarak aranan Hasan Yiğit'in (25), Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulundu.

Aktepe Mahallesi TOKİ konutlarında oturan işsiz Hasan Yiğit, 7 Eylül'de evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler tarafından Yiğit'i arama çalışması başlatıldı. Yiğit'in en son Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü çevresinde görüldüğü belirlendi. İtfaiye ve polisin su altı arama kurtarma ekipleri, baraj gölünde çalışma yaptı. Ekipler, bugün, baraj gölünde Yiğit'in cansız bedenine ulaştı. Yiğit'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Yiğit'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
24 saatte 5 ülkeye saldıran İsrail'den yeni tehdit: Harabe olacak

24 saatte 5 ülkeye saldıran İsrail'den yeni tehdit: Harabe olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim

53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.