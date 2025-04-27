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Denizli'de Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Denizli'de Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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20 yaşındaki Turgutcan Ahkoy, mermer fabrikasından izin alarak dışarı çıktıktan sonra kayboldu. Ailesi, oğullarının bulunması için polise başvurdu.

Denizli'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kentte çalıştığı mermer fabrikasından izin alarak dışarıya çıkan Turgutcan Ahkoy'dan (20) haber alamayan annesi, polise başvurdu.

Ahkoy'un bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Anne Y.G. gazetecilere, oğluyla telefonla görüştükten sonra bir daha da kendisinden haber alamadığını belirterek, "Oğlumun bulunmasını istiyorum. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum. Oğlumu görenler lütfen polis merkezine bilgi versin." dedi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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