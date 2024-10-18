Denizli'de Kaybolan Kadına Ait Kemik Parçaları Bulundu

Denizli'de yaklaşık 3,5 ay önce kaybolduğu belirtilen kişinin arandığı bölgede, insana ait kemik parçaları bulundu.

Pamukkale ilçesinde 4 Temmuz'da evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Nazife Demir'in (75) yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Alzheimer hastası olduğu belirtilen Demir'le ilgili bir bilgiye ulaşılamaması üzerine dosyayı devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını daha önce Demir'e ait olduğu değerlendirilen elbise parçalarının bulunduğu Karşıyaka Mahallesi çevresinde yoğunlaştırdı.

???????Boş arazideki çalışmalarda insana ait bazı kemik parçaları bulundu.

Kemikler incelenmek üzere otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.