Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Kaybolan Kadına Ait Kemik Parçaları Bulundu

Denizli'de Kaybolan Kadına Ait Kemik Parçaları Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaklaşık 3,5 ay önce kaybolan 75 yaşındaki Nazife Demir'e ait insana ait kemik parçaları bulundu. Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede elde edilen bulgular, olayı araştıran Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini çekti.

Denizli'de yaklaşık 3,5 ay önce kaybolduğu belirtilen kişinin arandığı bölgede, insana ait kemik parçaları bulundu.

Pamukkale ilçesinde 4 Temmuz'da evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Nazife Demir'in (75) yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Alzheimer hastası olduğu belirtilen Demir'le ilgili bir bilgiye ulaşılamaması üzerine dosyayı devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını daha önce Demir'e ait olduğu değerlendirilen elbise parçalarının bulunduğu Karşıyaka Mahallesi çevresinde yoğunlaştırdı.

???????Boş arazideki çalışmalarda insana ait bazı kemik parçaları bulundu.

Kemikler incelenmek üzere otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Pamukkale Güvenlik denizli 3-sayfa Sağlık Güncel Suç

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle çalışan 19 hastane için harekete geçti

 Sağlık Bakanı Memişoğlu: Yenidoğan çetesi soruşturması Mayıs 2023'te ihbarımızla başladı, hastanelerin birimlerine kapatma cezası uygulandı

'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var

 Yenidoğan bebekleri öldüren çetenin kan donduran diyalogları: Gelmezseniz fişini çekeceğim

Bebekleri öldüren çetenin yeni diyalogları ortaya çıktı
Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FAHRETTİN KOCA NEDEN İSTİFA ETTİ? Fahrettin Koca istifa mı etti, görevden ayrıldı mı? Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) başkanı açıklandı mı? Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı kim oldu? Mehmet Akif Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Stranger Things 5. sezon ne zaman? Stranger Things yeni sezon ne zaman çıkacak, konusu ne? Beşiktaş'ın maçı ne zaman? (Süper Lig 9. hafta) 19 nerenin plakası? 19 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 18 nerenin plakası? 18 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul'da nöbetçi eczane nerede? 19-20 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (18 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Bahar Kanık kimdir? Yenidoğan Çetesi hemşire Bahar Kanık tutuklandı mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 18 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.