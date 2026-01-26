Denizli'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 66 yaşındaki Halil Aytin hayatını kaybetti. Yakınlarının evde yaptığı kontroller sonrasında durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aytin'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Yatağan Mahallesi'nde yaşayan Halil Aytin'e (66) ulaşamayan yakınları evine gitti.
Evde Aytin'i hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aytin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Aytin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.