Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü

Güncelleme:
Babadağ ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Gülten Karaoğlan hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı.

Mollaahmet Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Gülten ve Yaşar Karaoğlan'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Adrese gelen ekipler, çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.

Sağlık ekipleri, Gülten Karaoğlan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gazdan etkilenen Yaşar Karaoğlan ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
