Denizli'de Kamyonet Şarampole Devrildi: 1 Ölü
Denizli'nin Çardak ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet şarampole devrildi. Kazada sürücü Mustafa Demir, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Mustafa Demir (43) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, ilçe girişi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çardak Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel