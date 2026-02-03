Haberler

Denizli'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de bir kamyon sürücüsü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 25 bin 179 lira para cezası aldı.

Denizli'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen kamyon sürücüsüne 25 bin 179 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gürleyik Mahallesi'nde bir kamyon sürücüsünün seyir halinde önlem almadan mermer bloğu taşıdığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatıldı.

Trafik denetleme şubesi ekiplerince yapılan incelemede kamyon sürücüsünün B.D. olduğu belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri kapsamında 25 bin 179 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Fatih Ürek'in ailesinden büyük rezillik! Ölmeden neler yapmışlar neler
Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu

İki kötü haber birden! Bitti denilen transferler iptal oldu
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten görüntü
İzmir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı

Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı