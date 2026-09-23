Denizli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 79 bin 600 sigara bulundu

Denizli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 79 bin 600 sigara bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Denizli'de tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalarda 79 bin 600 sarma-dolma sigara, 492 elektronik sigara ve 315 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.
Denizli'de kaçak sigara operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 79 bin 600 sarma-dolma sigara, 492 elektronik sigara, 315 paket elektronik sigara tütünü, 26 paket puro, 10 elektronik sigara cihazı, 50 kutu nikotin bandı ve 14 paket pipo tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA