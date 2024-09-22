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Denizli'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Denizli'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı
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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 29 bin 860 sarma sigara, 11 bin makaron, 40 litre etil alkol ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kaçak ürün bulundurulduğu tespit edilen 3 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 29 bin 860 sarma sigara, 11 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 40 litre etil alkol, 16 kilogram kıyılmış tütün, 3,5 litre alkollü içki, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 4 alkollü içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Serinhisar Kaçakçılık Operasyon Makaron denizli

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