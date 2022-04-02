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Son dakika haberleri! İtfaiye personeli ilk sahurunu nöbette yaptı

AA - Çağatay İğci - Güncel
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Son dakika haberleri... Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan 8 itfaiye personeli, ilk sahuru ailelerinden uzakta nöbette yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan 8 itfaiye personeli, ilk sahuru ailelerinden uzakta nöbette yaptı.

Topraklık Mahallesi'nde bulunan Kayalık İtfaiye Şubesi'nde görev yapan 8 itfaiyeci, ilk sahur için sofrayı hazırladı.

Her an göreve çıkmak üzere hazır bekleyen ve sofrada bile telsizlerinden ayrılmayan itfaiye personeli, sahuru peynir, zeytin ve yumurta ile yaptıktan sonra dua edip niyette bulundu.

İtfaiye Çavuşu İbrahim Eraslan, yaptığı konuşmada, tüm vatandaşların ramazan ayını kutladı.

Vatandaşların huzuru için görevlerinin başında olduklarını anlatan Eraslan, "İlk sahurumuzu burada ekip arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Biz burada bir aile gibiyiz. 24 saat beraberiz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için 24 saat esaslı çalışıyoruz. Ramazan ayının bütün İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz." dedi.

Son dakika haberleri! İtfaiye personeli ilk sahurunu nöbette yaptı

Son dakika haberleri! İtfaiye personeli ilk sahurunu nöbette yaptı

Son dakika haberleri! İtfaiye personeli ilk sahurunu nöbette yaptı

Son dakika haberleri! İtfaiye personeli ilk sahurunu nöbette yaptı

Son dakika haberleri! İtfaiye personeli ilk sahurunu nöbette yaptı

Son dakika haberleri! İtfaiye personeli ilk sahurunu nöbette yaptı

Son dakika haberleri! İtfaiye personeli ilk sahurunu nöbette yaptı

Son dakika haberleri! İtfaiye personeli ilk sahurunu nöbette yaptı

AA / Çağatay İğci - Güncel

Denizli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Güncel, Haberler

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