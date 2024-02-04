Denizli'de horoz dövüşü operasyonu: Dernek başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarıyla Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Sergileyenler Derneği'ne düzenlenen operasyonda, dernek başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı, horoz sahibi 13 kişiye toplam 93 bin 800 TL, bahiste bulunarak kumar oynayan 95 kişiye de 610 bin 375 TL para cezası kesildi. Yaralı bulunan 13 horoz da barınağa teslim edildi.

Pamukkale Mahallesi'ndeki Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Sergileyenler Derneği'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı alan jandarma, operasyon düzenledi. Pamukkale ilçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, gece saatlerinde dernek binasına operasyon düzenlendi. Binaya giren ekipler, arenaya dönüştürülen alanda horozların dövüştürüldüğünü ve çok sayıda kişinin de para yatırarak bahiste bulunarak izlediğini tespit etti. Dernek Başkanı Mehmet A. ile yardımcısı Ali D. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından hayvan sahibi 13 kişiye Hayvanları Koruma Kanununa aykırı davranıştan toplam 93 bin 800 TL para cezası kesildi. Kumar oynayan 95 kişiye ise toplam 610 bin 375 TL para cezası kesildi. Yaralı bulunan 13 horoz, Jandarma Çevre Koruma Timi tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Dernek başkanı Mehmet A. ve yardımcısı Ali D.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)