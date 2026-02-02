Haberler

Buldan'da Hacı Perihan Vural Ortaokulu açıldı

Güncelleme:
Denizli'nin Buldan ilçesinde, hayırsever Perihan Vural'ın desteğiyle inşa edilen Hacı Perihan Vural Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı. Törene Denizli Valisi ve yerel yöneticiler katıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde hayırsever desteğiyle inşa edilen Hacı Perihan Vural Ortaokulu törenle açıldı.

Okulun spor salonunda gerçekleştirilen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin halk dansları gösterisiyle devam eden programda müzik dinletisi sunuldu.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada eğitim için destek olan hayırsever Perihan Vural'a teşekkür etti, okulu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Köşger, Vural'a plaket takdim etti.

Programa Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da katıldı.???????

Kaynak: AA / Samet Kıyak - Güncel
