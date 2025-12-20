Denizli'de halk otobüsünün çarptığı yaya öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir halk otobüsünün çarptığı 61 yaşındaki yaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Alınan bilgiye göre, A.D'nin kullandığı 20 AZU 40 plakalı Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hayrettin Cihan'a (61) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Cihan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel