Çivril'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü
Denizli'nin Çivril ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.
Tuğrul Gök yönetimindeki 20 AID 091 plakalı motosiklet, Akpınar Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda H.G. idaresindeki 64 SC 163 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Gök, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gök, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, H.G'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Umahan ÖZ