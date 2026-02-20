Denizli'de foseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde foseptik çukuruna düşen büyükbaş bir inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen ekipler, ineği düştüğü çukurdan güvenli bir şekilde çıkardı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hasköy Mahallesi civarında bir büyükbaş hayvan foseptik çukuruna düştü.
Çevredeki vatandaşlar ineği düştüğü çukurdan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, önce çukurun etrafını genişletti.
Daha sonra halat bağlanan inek, çukurdan çıkarıldı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek