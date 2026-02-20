Haberler

Denizli'de foseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Denizli'de foseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde foseptik çukuruna düşen büyükbaş bir inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen ekipler, ineği düştüğü çukurdan güvenli bir şekilde çıkardı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hasköy Mahallesi civarında bir büyükbaş hayvan foseptik çukuruna düştü.

Çevredeki vatandaşlar ineği düştüğü çukurdan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, önce çukurun etrafını genişletti.

Daha sonra halat bağlanan inek, çukurdan çıkarıldı.

???????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın

100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek

Galatasaray'ın maçı ertelenecek! Nedeni de belli
Ramazanın ilk günü skandal görüntü: Ayaklarıyla hamur yoğurdu

Ramazanın ilk günü skandal görüntü
40 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti

40 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Yeniden aday olacak mı? Dursun Özbek son kararını verdi

Yeniden başkanlığa aday olacak mı? Son kararını verdi
Pereira'dan Fener taraftarını duygulandıran yanıt

Sorulan soruya verdiği yanıt Fener taraftarını ağlatacak cinsten