Denizli'de Fabrika İşçisi Mermer Bloğun Altında Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunan bir fabrikada çalışan 2 çocuk babası 42 yaşındaki işçi, üzerine mermer bloğun düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın meydana geldiği fabrikada çalışan diğer işçiler durumu hemen bildirdi ancak sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunan bir fabrikada çalışan 2 çocuk babası 42 yaşındaki işçi, üzerine mermer bloğun düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Honaz ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan bir mermer fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; fabrikada çalışan yapan 42 yaşındaki Tayfur Karadeniz'in üzerine makinede kesilen mermer blok düştü. Kazayı gören diğer işçiler durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede Karadeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Karadeniz'in cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karadeniz'in ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. İşçinin cenazesinin bugün Çal ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. - DENİZLİ