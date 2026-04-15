Denizli'de eski eşini öldüren, 1 kişiyi de yaralayan sanık hakkında mütalaa açıklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eski eşini sokakta bıçakla öldürdüğü iddia edilen M.K.'nın yargılama süreci sürüyor. Savcı, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve nitelikli kasten öldürmeye teşebbüsten 21 yıl hapis cezası talep etti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski eşini sokakta bıçakla öldürüp yanındaki kişiyi de yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.K. (42), öldürülen Hatice Ünlü'nün (42) yakınları ile taraf avukatları katıldı, olayda yaralanan H.Ç. bu celsede yer almadı.

Tanık beyanlarının ardından savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanık hakkında "boşandığı eşe ve kadına karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanığın olayda yaralanan H.Ç'ye yönelik eylemi açısından ise "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması yönünde görüş bildirildi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kuşpınar Mahallesi Lise 1 Caddesi'nde, 12 Nisan 2025'te M.K, eski eşi Hatice Ünlü ve yanındaki H.Ç. (42) ile karşılaşmış, taraflar arasında tartışma çıkmıştı. M.K. bıçakla Ünlü ile H.Ç'yi yaralamış, Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Hazırlanan iddianamede sanığın eski eşine yönelik eyleminden dolayı "kasten öldürme" suçundan müebbet, H.Ç'yi bıçakla yaralamasından dolayı da 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenmişti.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık

Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerinden beklenen haber geldi

Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti

Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi

Nişan sanıldı, gerçek başka çıktı
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu temin etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
İnfial yaratan görüntü: 18 yaşındaki genç kıza yapılanlar ülkeyi karıştırdı

18 yaşındaki genç kıza yapılanlar ülkeyi karıştırdı
Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti

Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı

Gülistan'ın kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı