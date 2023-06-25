Yer: Denizli! Eşini rahatsız eden kişiyi, başını taşla ezerek öldürdü

Denizli'de yaşayan G.Ö, eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle aracıyla önünü kestiği Hüseyin Şahan'ın kafasına taşla vurup ayağına tüfekle ateş etti. Olay yerine gelen ekipler, Şahan'ın başının taşla ezilerek öldürüldüğünü tespit etti. Olay sonrası kaçan katil zanlısı kısa sürede yakalandı.