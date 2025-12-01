Haberler

Denizli'de Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'de Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kargaşada, oto-galerici İhsan Karadeniz husumetlisi Serdar T. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan ve dışarıda devam eden kavgada oto-galerici İhsan Karadeniz (42), husumetlisi Serdar T. (45) tarafından tabanca ile ensesinden vurularak öldürüldü. Serdar T., olayın ardından polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay dün saat 22.00 sıralarında Turan Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Mekanda farklı masalarda oturan İhsan Karadeniz ile husumetli olduğu Serdar T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf da restorandan çıktı. Bir süre sonra evinden aldığı tabancayla dönen İhsan Karadeniz, otomobiline binmeye çalışan Serdar T. ile tekrar tartıştı. Tartışma bir kez daha kavgaya dönüştü. İhsan Karadeniz'in elindeki tabancayı alan Serdar T., silahın kabzasıyla birkaç kez husumetlisinin başına vurdu. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan mermi Karadeniz'in ensesine isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Karadeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan Serdar T. polis ekipleri tarafından yakalandı. Karadeniz'in cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Dev derbide ilk 11'ler belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye'de dev bir bankaya talip oldu

Piyasalar yangın yeri: Türkiye'de hizmet veren dev banka satılıyor
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Cezaevine girmemek için söylediği 'Hamileyim' yalanı tutmadı

Cezaevine girmemek için söylediği yalan, testle çürütüldü
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye'de dev bir bankaya talip oldu

Piyasalar yangın yeri: Türkiye'de hizmet veren dev banka satılıyor
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da liderliğini kaybetti

Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da zirveyi kaybetti
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Kamyonun çarptığı anaokulu öğrencisi hayatını kaybetti

Sadece 4 yaşındaydı! Annenin çığlıkları yürek dağladı
Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından! Bu fotoğrafını ilk kez görüyorsunuz

Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından! Bu resmini ilk kez görüyorsunuz
Tarafını belli etti! Batshuayi'nin dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım

Tarafını belli etti! Dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.