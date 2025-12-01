Denizli'de Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan ve dışarıda devam eden kavgada oto-galerici İhsan Karadeniz (42), husumetlisi Serdar T. (45) tarafından tabanca ile ensesinden vurularak öldürüldü. Serdar T., olayın ardından polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay dün saat 22.00 sıralarında Turan Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Mekanda farklı masalarda oturan İhsan Karadeniz ile husumetli olduğu Serdar T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf da restorandan çıktı. Bir süre sonra evinden aldığı tabancayla dönen İhsan Karadeniz, otomobiline binmeye çalışan Serdar T. ile tekrar tartıştı. Tartışma bir kez daha kavgaya dönüştü. İhsan Karadeniz'in elindeki tabancayı alan Serdar T., silahın kabzasıyla birkaç kez husumetlisinin başına vurdu. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan mermi Karadeniz'in ensesine isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Karadeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan Serdar T. polis ekipleri tarafından yakalandı. Karadeniz'in cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.