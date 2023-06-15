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Denizli'de devrilen traktörün çocuk sürücüsü öldü

Denizli'de devrilen traktörün çocuk sürücüsü öldü

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Denizli'nin Buldan ilçesinde tarlaya giderken kullandığı traktör devrilen 16 yaşındaki kişi, hayatını kaybetti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde tarlaya giderken kullandığı traktör devrilen 16 yaşındaki kişi, hayatını kaybetti.

Kaşıkçı Mahallesi'nde Mertcan Kuru'nun kullandığı 20 RE 546 plakalı traktör, dağ yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan ve Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kuru, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Samet Kıyak - Güncel

Denizli Güncel Haberler

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