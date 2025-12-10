Haberler

Denizli'de deprem tatbikatı

Güncelleme:
Denizli'de AFAD tarafından yapılan tatbikatta, 5.6 büyüklüğündeki deprem senaryosuna göre enkaz altında kalanlar kurtarıldı. Yerel afet yönetim merkezleri kurularak, arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı.

DENİZLİ'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yerel düzey masabaşı ve saha tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği 5.6 büyüklüğündeki deprem tatbikatında enkaz altında kalanlar kurtarıldı.

Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'ndeki AFAD Lojistik Merkezi'nde düzenlenen tatbikatta, senaryoya göre Honaz ilçesinde saat 10.15'te meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem ilçe merkezi ile Merkezefendi, Pamukkale, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde yıkıma yol açtı. Tatbikata göre il ve ilçe afet yönetim merkezleri kuruldu. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında İl AFAD Müdürlüğü'nde oluşturulan afet yönetim merkezinde yerel düzey afet grup yöneticileri ve üyeleri bir araya geldi. Tatbikatta senaryo gereği enkaz altında kalanları arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları ararken, yakınları gözyaşı döktü. Jandarma ekipleri de enkaza girmeye çalışanları engelledi. Kurtarılan kişiler ambulanslarla hastanelere taşındı. Hastanede bulunanlar yaşananları merakla takip etti.

