Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı

Putin'den Ukrayna'da sürpriz "ateşkes" kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı

Denizli'de Çöp Konteynerinde Bebeğin Cesedi Bulundu, Anne Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezefendi ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebeğin cesedinin bulunmasının ardından, 25 yaşındaki anne A.S. gözaltına alındı. Anne, bebeğini ölü doğurduktan sonra paniğe kapıldığını ve cesedi atma kararı aldığını açıkladı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde cesedi çöp konteynerinde bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı.

??İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Sümer Mahallesi Ankara Bulvarı'ndaki çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebeğinin bulunmasına ilişkin A.S'yi (25) gözaltına aldı.

A.S.'nin emniyetteki ifadesinde, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşından hamile kaldığını belirterek, bu durumu ailesi ve etrafından sakladığını, evde tek başına bebeğini ölü doğurduktan sonra paniğe kapıldığını ve bebeğini çöp konteynerine attığını söylediği öğrenildi.

Bebeğin cesedi, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ankara Bulvarı'nda 17 Nisan'da akşam saatlerinde çöp konteynerine yeni doğmuş erkek bir bebeğin atıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.