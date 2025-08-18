Denizli'de Çelik Apartman ve Ofis Projesi Başlıyor

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) Yönetim Kurulu Başkanı Yener Güreş, Denizli'de başlatılan çelik apartman ve ofis projesi alanında incelemelerde bulundu.

Güreş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çakmak Mahallesi'nde temeli atılacak ilk projenin iki bloktan oluşan 20 dairelik 5 katlı apartmandan oluştuğunu, ikincisinin ise iş alanı kompleksi olarak tasarlandığını belirtti.

Deprem gerçeğine dikkati çeken Güreş, "Ülkemizde çelik yapıların güvenliği ve dayanıklılığı artık tartışılmaz. Denizli'de atılan bu adım, hem mühendislik hem de şehircilik açısından örnek teşkil edecek. Çelik binalar, hafifliği, esnekliği ve uzun ömrüyle depreme karşı en güvenilir çözümlerden biridir. Bu projenin Denizli'de hayata geçmesi, diğer illere de ilham verecektir" dedi.

Arsa sahibi Pamukkale Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Kaleli ise bu tip projeleri yurt dışı seyahatlerinde gördüğünü ve bundan yola çıkarak çalışmalara başladıklarını ifade etti.

İnşaat firması sahibi Murat Taşdelen de yıllardır sanayi yapılarında uyguladıkları çelik teknolojisini artık yaşam alanlarına taşıdıklarını anlattı.