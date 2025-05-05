Denizli'de Çayda Erkek Cesedi Bulundu
Honaz ilçesinde Aksu Çayı'nda hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ceset, otopsi için morga kaldırıldı.
Denizli'nin Honaz ilçesinde çayda erkek cesedi bulundu.
Kocabaş Mahallesi Aksu Çayı'nda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.???????
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel