Denizli'de yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmanın çatısında tamirat yapan iki işçiye yıldırım isabet etti. Yaralılar itfaiye merdiveniyle indirilerek hastaneye kaldırıldı.
Gerzele Mahallesi'ndeki E.M. ile A.M'nin bir apartmanın çatısında tamirat yaptığı yıldırım düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan iki işçi apartmanın çatısından itfaiye merdiveniyle indirildikten sonra ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek