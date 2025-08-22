Denizli'de Bıçaklı ve Sopalı Saldırı: İki Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen bıçaklı ve sopalı saldırıda iki kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 zanlı yakalanarak tutuklandı. Yaralılardan biri yoğun bakımda tedavi altında.

Denizli'nin Çal ilçesinde iki kişinin yaralandığı bıçaklı sopalı saldırıya ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Ağustos'ta akşam saatlerinde Akkent Mahallesi'nde park halindeki otomobilde bulunan Ö.K. (32) ile M.M.T'nin (22) bıçak ve sopayla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olayın ardından kaçan D.O.A. (30) ile kardeşi M.A. (19) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ö.K. ile şüpheliler arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan M.M.T. taburcu edildi, Ö.K'nin ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir suç örgütü soruşturmasında gözaltına alındı

Ebru Gündeş'in eşi gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu oldu

Kıran kırana yarış! Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.