Denizli'de Bıçaklı ve Sopalı Saldırı: İki Zanlı Tutuklandı
Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen bıçaklı ve sopalı saldırıda iki kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 zanlı yakalanarak tutuklandı. Yaralılardan biri yoğun bakımda tedavi altında.
Denizli'nin Çal ilçesinde iki kişinin yaralandığı bıçaklı sopalı saldırıya ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Ağustos'ta akşam saatlerinde Akkent Mahallesi'nde park halindeki otomobilde bulunan Ö.K. (32) ile M.M.T'nin (22) bıçak ve sopayla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Olayın ardından kaçan D.O.A. (30) ile kardeşi M.A. (19) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ö.K. ile şüpheliler arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan M.M.T. taburcu edildi, Ö.K'nin ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.