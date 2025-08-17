Denizli'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan bir kavgada bıçaklanan Ertuğrul Eroğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. C.G. tarafından bıçaklanan Eroğlu'nun cenazesi otopsi sonrası defnedildi.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kelleci Mahallesi'nde sabah saatlerinde C.G. (39) ile Ertuğrul Eroğlu (52) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.G, yanındaki bıçakla Eroğlu'nu bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Eroğlu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayın ardından zanlıyı evinde gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden Ertuğrul'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

???????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Erdoğan 'Kabusa gidiyoruz' uyarısında haklı çıktı! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde

"Kabusa gidiyoruz" ikazında haklı çıktı! Cumhuriyet tarihinin dibinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Kan donduran görüntü! Son sürat çarpıp metrelerce sürükledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.