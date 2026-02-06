Haberler

Denizli'de kamyonetteki kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kamyonetin içinde bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Zengin'in cinayetini işleyen E.K. (20) gözaltına alındı ve tutuklandı. Zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kamyonetin içinde 1 kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Polis ekipleri dün işlenen cinayetin ardından kaçan zanlı E.K'yi (20) evinde gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Öte yandan Mehmet Ali Zengin'in (32) geçen yıl aralık ayında cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Karahasanlı Mahallesi'nde dün boş arazide park halindeki bir kamyonetin içinde Mehmet Ali Zengin bıçaklanarak öldürülmüş, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.???????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
