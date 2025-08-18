Denizli'de Bıçaklama Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı

Denizli'nin Babadağ ilçesinde bir tartışma sonucu çıkan bıçaklama olayında C.G. adlı şahıs, 52 yaşındaki Ertuğrul Eroğlu'nu öldürdü. Yakalanan C.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde dün tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Kelleci Mahallesi'ndeki cinayetin ardından gözaltına alınan C.G'nin (39) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İfadesinde pişman olduğunu anlatan C.G'nin olayın kız kardeşi ile komşusu arasındaki gürültü meselesinden çıktığını söylediği öğrenildi.

Olay

Kelleci Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde C.G. ile Ertuğrul Eroğlu (52) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, C.G tarafından bıçaklanan Eroğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
