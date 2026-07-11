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Denizli'de basketbol sahası inşaatında göçük altında kalan işçi öldü

Denizli'de basketbol sahası inşaatında göçük altında kalan işçi öldü
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde basketbol sahası inşaatında meydana gelen göçükte işçi Kudret Erdoğan (45) toprak altında kalarak yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde basketbol sahası inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Bereketler Mahallesi'nde Merkezefendi Belediyesinin basketbol sahası inşaatında hafriyat kazısı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

İnşaatta çalışan işçilerden Kudret Erdoğan (45) göçükte kayan toprağın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Erdoğan'ın cansız bedeni, otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali BİLGE
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